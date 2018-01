Ny madserie på DR besøger blandt andre røgmesteren Per Knuppert på Hindsholm. Her skal Morten Lindberg lærer kunsten at røge råvarerne.

Kerteminde: En ny madserie "Smagen af Danmark" på DR K med "Master Fatman" alias Morten Lindberg ser snart dagens lys på kultur-kanalen.

Det første program sendes torsdag den 25. januar. Serien portrætterer nogle af landets bedste små madproducenter.

"Smagen af Danmark" sætter fokus på det traditionelle danske madhåndværk, og i programmet den 22. februar besøger Morten Lindberg røgmester Per Knuppert fra Hindsholm Røgeri i Måle for at lære det ædle håndværk bag røgning. Og når det kommer til at røge laks, så er røgmesteren på Hindholm det naturlige valg.

På den kulinariske rejse i seks afsnit vender Morten Lindberg ryggen til sundhedsfanatisme, kalorieregnskab og chiafrø, og i stedet går han i lære i traditionel dansk madhåndværk. Værten skal blandt andet lære at bage, sylte, røge og fremstille spegepølser.

Programmet er med fra koen malkes til osten lagres, fra kornet høstes, til brødet bager. Og Morten Lindberg lærer både om kulturhistorie og mikrobiologi bag det danske madhåndværk, når han besøger de lokale madproducenter landet rundt - fra Bornholm til Hindsholm. /EXP