Pernille Kvistgaard Kamuk er ikke landbrugsuddannet, men har arvet en firlænget gård af sine forældre. Nu vil hun arrangere børnefester i kostalden og bygge shelter i haven til turister

Langeskov: Hun har vidst det, siden teenagealderen, hvor broren kastede sin kærlighed på en gård i det vestjyske. En dag ville fødegården i Urup nok blive hendes. Et firlænget byggeri med 1600 kvadratmeter under tag, bindingsværk, kalkede mure, snørklet interiør og for længst forladte stalde. Men hvad stiller man egentlig op, når der står bibliotekar på cv'et og ægtemanden er ingeniør uden forstand på landbrug? Det spørgsmål er Pernille Kvistgaard Kamuk i disse dage, uger og måneder netop ved at afgive et klart svar på. Hun har nemlig sendt bud efter adskillige håndværkere, som er ved at forvandle den gamle kostald til multisal med industrikøkken, mens grisestalden bygges om til café og badefaciliteter. Altsammen med varme i gulvet. Om Kvistgaard Børnefester Kvistgaard Børnefester holdes af Pernille Kvistgaard Kamuk på slægtsgården Kvistgaard ved Urup. Medhjælpende familie er Klavs, Anna Maria, Alexander, Ida Kirstine og Josefine.En børnefest kan eksempelvis bestå af: Tre timers fest med tema, boller og lagkage med frugt, kakao, agurke- og gulerodsstænger samt melon. Byg-selv-laglage/cup-cake-workshop/bag-selv-pandekager eller juice workshop med frugt og grønt i slowjuicere. Skattejagt med aktiviteter og en gave til fødselaren. Arrangerede festlege samt fri leg. Forældrekaffe/te med boller den sidste halve time. Max. 30 børn ad gangen.



Alternativ til hoppeland og skumfiduser

1. april slår hun dørene op til "Kvistgaard Bondegårdsoplevelser." - Vi laver en besøgsgård med agriturisme, hvor vi vil arrangere tema-børnefødselsdage eller andre børnefester. Senere vil vi udvide med bed and breakfast, ferielejligheder og shelterplads omme i haven, fortæller Pernille Kvistgaard Kamuk. Med fire børn i alderen 4, 9, 12 og 14 samt flere år som spejderleder har hun mange års erfaring i at gøre livet på landet til en fest. - Jeg er helt vild med at lave børnefødselsdage, så jeg tænkte, det er da det, vi skal. Jeg har lavet et hav af temafester, prinsessefødselsdage, cowboyfester, elverfester og lignende gennem tiden. Vi har de optimale rammer her til at holde en god børnefest. I stedet for at tage i hoppeland og spise skumfiduser, skal de da tage herud. Der er god plads til skattejagt, vi har geder, katte, kaniner, ænder og høns ude i haven, som børnene kan komme og klappe, og bussen kører lige forbi døren. Vi får lagt betongulv i multisalen , så vi kan lave rulleskøjteparty, jeg forestiller mig at lave cup cakes bagedyster og juice work shops, og de bliver guidet gennem det hele, fortæller Pernille Kvistgaard Kamuk.

En svær beslutning