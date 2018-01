Fodbold: Noget overraskende for de fleste OB-tilhængere har klubbens tidligere målmand Makym Koval fået en kontrakt med den renommerede spanske klub Deportivo la Coruna.

Koval, 25, skifter på et lejemål fra Ukraines storklub Dynamo Kiev, hvor den fysisk stærke målmand ikke holdt det niveau, som han gav forventninger om i starten af karrieren.

Deportivo, der omkring århundredskiftet var en absolut topklub i Spanien og vandt mesterskabet i år 2000 og spillede med langt fremme i Champions League, har allerede brugt fire målmænd i denne sæson, hvor de som så ofte før i de seneste sæsoner kæmper hårdt mod nedrykning. Deportivo har et par gange taget turen ned i næstbedste række - Segunda - men er hver gang vendt tilbage med det samme til kampene mod Barcelona, Real Madrid, Atletico og alle de andre klingende klubber.

Koval har spillet 74 kampe for Dynamo Kiev siden 2010, mens det kun blev til 10 kampe for OB, da han var udlejet til fynboerne i sæsonen 2015/2016. Koval imponerede med sin fysik, men boldøjet og læsningen af spillet virkede til tider upålideligt, og specielt i en kamp ude mod Sønderjyske var der for mange fadæser.

Ukraineren står dog noteret for to landskampe for Ukraine og er nu for tredje gang udlejet af Dynamo Kiev.

Deportivo lå inden søndagens kampe tredjesidst og lige under nedrykningsstregen. Under Deportivo ligger Las Palmas og Malga, mens Levante og Alaves ligger lige over Kovals nye klub, der ligger i den nordvestlige spanske provins Galicien, hvor naboen Celta Vigo i disse år ofte overhaler Deportivo.