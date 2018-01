Fodbold: Næsby har efter afgangen af direktør Sebastian Brydegaard tilknyttet Jonas Melchior Hansen som sportschef med ansvar for herreseniorafdelingen. Næsby sagde forleden farvel til direktør Sebastian Brydegaard, der blev headhuntet til Haugesund.

Næsby Boldklubs facebook-side har valgt Jonas Melchior Hansen, fordi han har et tæt kendskab til klubben.

Den nye sportschef får ansvaret for klubbens herresenior-afdeling, der har rigeligt med udfordringer i den forstand, at førsteholdet ligger klart sidst i nedrykningsslutspillet i 2. division.

Joans Melchior Hansen har både været ungdoms- og seniorspiller, ligesom han aktuelt er været en del af klubbens behandlerteam som fysioterapeut. - Jeg har en meget klar idé om, hvem Næsby Boldklub er, og hvad vi står for, så derfor føler jeg mig godt rustet til opgaven. Som klub har vi flyttet os meget gennem de seneste fem-10 år, og jeg ser gode perspektiver for, at vi langt fra har nået klubbens overligger endnu, både hvad angår talentudvikling og resultater med førsteholdet, siger den nye chef.

- På kort sigt er det målet at forsøge at redde sig fri af nedrykningen, hvilket naturligvis er en vanskelig opgave, når man kigger i tabellen. Omvendt har jeg stor tiltro til trænerteamet og synes, at vi har fået samlet en ekstremt spændende trup med stor kvalitet og masser af potentiale, siger Jonas Melchior Hansen.

- På lidt længere sigt er det ambitionen, at vi skal op og afprøve oprykningsspillet, hvilket skal opnås ved at fastholde klubbens strategi om at være en udviklingsklub, hvor vi løfter holdets niveau ved at videreudvikle de enkelte spillere, siger Jonas Melchior Hansen til klubbens hjemmeside. Jonas Melchior Hansen tiltræder sin nye funktion med øjeblikkelig virkning og vil sideløbende med sportschef-funktionen fortsætte som fysioterapeut i klubben.

Sebastian Brydegaard var fuldtidsansat og havde det overordnede administrative ansvar for klubben, men klubben valgte ved skiftet at løse udfordringen ved at ansætte afløseren med en intern skikkelse.Næsby boldklub har de seneste år kæmpet mod en langsigtet gæld, men der har i nogle år været godt styr på driften, så gælden er ved at blive nedbragt. Bestyrelsen med Poul Jørgensen i spidsen skal nu i højere grad - sammen med de øvrige ledere.

Cheftræner er Kristoffer Johannsen, der blev hentet før jul fra Fynsserie-topklubben OKS, og Johannsen skal i foråret præstere det nærmest umulige, fordi divisionsholdet er ni point fra nedrykningsstregen.