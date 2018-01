Otterup: I Aktivitetscenter Bryggergården har man mange tilbud inden for træning, aktiviteter og samvær for ældre, som bor i eget hjem. De mange tilbud vil man gerne lokke flere med, og derfor holder aktivitetscentret åbent hus onsdag den 24. januar klokken 9.15 til 12.

På dagen vil man kunne få et indblik i aktivitetscentrets hverdag, og der bliver mulighed for at tale med både personale og borgere, hvis man vil høre mere om de visiterede aktivitetstilbud, som findes på stedet. Aktivitetscenter Bryggergården vil desuden byde på en tår at drikke og lidt lækkert til ganen.

Alderen på tilbudets brugere spænder mellem 65 og 95 år, hvoraf de fleste borgere er i midten af 80'erne.

Adressen er Bryggerivej 20 med indgang ved aktivitets- og træningscentret.