Regn, regn og atter regn. Siden efteråret har det silet ned, og nu mærker landmændene konsekvensen. 1. februar har de nemlig lov til igen at køre indholdet af deres efterhånden overfyldte gylletanke på markerne. Problemet er bare, at de kan ikke, for markerne er bundløse mudderhuller, alt imens gyllen skvulper over i tankene.