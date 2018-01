Middelfart: Et kældervindue var brudt op, men intet blev tilsyneladende stjålet, da en tyv forsøgte at komme ind i en villa på Kongebrovej i Middelfart. Tyven kan være blevet skræmt væk, da en alarm ifølge politiets oplysninger gik i gang klokken 3.08 natten til søndag. Der var mere arbejdsro for en tyv, som på et tidspunkt mellem midnat natten til lørdag og klokken 20.30 lørdag brød ind i en villa på Skovgade. Tyven kom ind ved at bryde en bagdør op, og ejerne af huset havde, da indbruddet blev anmeldt lørdag aften, endnu ikke overblik over, hvad der måtte være stjålet.