Dyrup: Det hele var lagt til rette, så han bare skulle hente tyvekosterne, men det endte i stedet med en tur på skadestuen og muligvis noget besvær med at sidde ned for en 35-årig mand fra Odense, som natten til søndag blev taget på fersk gerning efter et indbrud.

Klokken 3.35 fik Fyns Polti fra vagtfirmaet Dansikring melding om et indbrud hos foreningen Arbejdsgiverne på Magnoliavej i det sydlige Odense. Da en hundepatrulje nåede frem, var der ingen at se, men betjentene kunne høre en knallert i nærheden, som startede og kørte væk.

Hunden kom ud af bilen, og patruljen fandt i et buskads nogle tyvekoster, der tilsyneladende var lagt klar til senere afhentning, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Lars Fredensborg.

Betjentene blev i nærheden af stedet, og de skulle ikke vente længe, før der var gevinst. 10 minutter senere dukkede en mand op for at hente tyvekosterne, men han blev overrasket af betjentene - og ikke mindst af hunden, som under anholdelsen bed ham i skridtet.

Politiet fulgte ham hjem for at se, om han havde flere tyvekoster derhjemme - det havde han ikke - og så blev manden afleveret på skadestuen.