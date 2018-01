- Jo, men det har hele tiden været et valg mellem pest og kolera. For ellers havde vi fået ballade på en anden konto. Så var det en masse bilister, vi havde fået ballade med, siger han.

- Er det ikke klart, der er opstået en masse problemer for busserne, når I politikere ret konsekvent har prioriteret den plads, der er, til fordel for bilerne og til skade for busserene?

Og at det er sket, selv om politikerne var tydeligt advaret om, at det ville koste buskunder. F.eks. på Østre Stationsvej, hvor der direkte forelå advarsler imod at lade biler og busser køre samtidig, fordi det ville være til skade for den kollektive trafik og medføre tab af passagerer.

Svaret falder, da avisen - på baggrund af den seneste tids diskussion om tabet af 2,4 mio. buskunder i Fynbus - konfronterer ham med, at politikerne i Odense i forbindelse med letbanebyggeriet selv har truffet en række valg, der ikke var til fordel for busserne.

Sådan lyder det fra Anders W. Berthelsen (S), der som medlem af både Fynbus' bestyrelse og By- og Kulturudvalget i Odense sidder i en central position i forhold til de problemer, den kollektive trafik for tiden gennemgår med massiv kundeflugt og deraf følgende dårlig økonomi .

- Det gør vi skam heller ikke (placerer skyld, red.). Vi beder bare om at få konkrete tal i stedet for nogle formodninger.

- Det er vel også nemt at skyde skyldes på Fynbus, men spørgsmålet er, om det er fair, når det er jer politikere, der opstiller vilkårene for busserne?

- Det er simpelthen en kabale, der er så svær at få til at gå op. Så det er nemt at skyde på, at vi har truffet forkerte beslutninger, men jeg har svært ved at se, hvad vi skulle have gjort, uden det ville komme til at genere nogen.

- Lad os se konkret på stationsvejen. Hvad havde alternativet været, hvis vi kun havde tilladt busser der? Endnu flere biler gennem Vindegade? Jeg får mails hver uge fra borgere dernede (i Vindegade, red.), der er dybt frustrerede over, at der er så meget trafik. Havde vi lukket stationsvejen helt, havde der været endnu mere trafik i Vindegade.

S-politikeren og Fynbus-bestyrelsesmedlemmet har i øvrigt svært ved at se, at politikerne i Odense kunne have gjort så meget andet, end de har gjort, når de har stået i de konkrete dilemmaer med at fordele pladsen på vejene under letbanebyggeriet.

- Der er ingen, der nægter - det gør Peter (Rahbæk Juel, borgmester fra Socialdemokratiet, red. ) heller ikke - at letbanen spiller en rolle. Men det, vi ønsker at få afklaret, er, hvor stor en rolle. For hvis man ser på passagertal andre steder på Fyn, er de også faldet, og det er også derfor, vi vil have en ordentlig analyse, siger han.

Fynske omegnskommuner har i den forløbne uge været fremme med argumenter om, at det er Odense - og letbanebyggeriet - der bærer ansvaret for bussernes store problemer, som nu kan komme til at betyde nedskæringer eller lukning af ruter.

Fight for rute 110 og 920: Små byer vil ikke betale for letbane i Odense

Et er de problemer, busserne oplever nu og her. Noget andet er det problem, som det på sigt udgør, at i beregningerne for letbanens driftsøkonomi, var det meningen, at brugen af busserne skulle øges år for år. På den måde skulle flere blive vænnet til at benytte kollektiv trafik, inden åbningen af letbanen i år 2020.

I stedet flygter kunderne altså, og med rette kan man spørge til, hvad det gør ved kundeunderlaget for den godt tre milliarder kroner dyre letbane, at folk i stigende grad fravælger kollektiv transport og finder andre måder at komme rundt på.

Selv om han har svært ved at se, at politikerne kunne have gjort andet, end de har gjort, så erkender Anders W. Berthelsen, det ikke er en god situation i forhold til letbanen.

- Jeg er ikke så nervøs for strækningen fra banegården ud til universitetet. Her vil folk stadig komme ind med toget og tage videre med letbanen. Det, jeg er bange for, er, at der er nogle unge ude i forstæderne, der har købt en bil, som vil blive ved med at bruge den, også efter letbanen åbner, siger han og tilføjer:

- Selvfølgelig er vi da alle sammen bange for, at den kollektive trafik har lidt en knæk her, som ikke kan rettes op. Men der er ikke andet at gøre, end at nu må vi må håbe det bedste og gøre alt det, vi synes er det rigtige. For at redde stumperne og for at få dem, vi kan, væk fra privatbilisme og over til kollektiv trafik.