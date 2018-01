Planerne om at skabe et landsbykulturhus i Husby-Tanderup er optaget som idéforslag hos Realdania, der gennem en ny kampagne giver ildsjæle i det lokale mulighed for at søge økonomisk støtte til deres byggeplaner.

Husby-Tanderup: Med kun halvdelen af finansieringen i hus forsøger de lokale ildsjæle, der står bag ideen om at skabe et landsbykulturhus i Husby-Tanderup, sig nu med en anderledes form for fundraising.

De har nemlig fået indstillet deres projektplaner til Realdanias kampagne "Underværker", hvor de i øjeblikket konkurrerer om midler med andre lignende projekter om byforskønnelse og -udvikling i lokalområderne.

Om Landsbykulturhuset I februar 2016 præsenterede gymnastikforeningen i Husby-Tanderup - HTUG - sammen med den lokale borgerforening planerne om at skabe et aktivitetscenter i lokalområdet ved at bygge en hal ved siden af forsamlingshuset.Målet er at sikre et fremtidigt træningssted for lokalområdets 50 år gamle gymnastikforening HTUG samt skabe mere aktivitet i området.



Siden har de arbejdet på at indsamle de cirka 4,5 millioner, der skal bruges til at realisere det 350 kvadratmeter store byggeri, og cirka halvdelen er på nuværende tidspunkt samlet ind. Blandt andet takket være 1,25 millioner kroner fra kommunen.

De deltagende projekter skal nå at få mindst 200 "likes" til deres projekt på hjemmesiden for kampagnen for at påvise, at der er opbakning til det. En bedømmelseskomite vil så herefter vurdere, om man kan få andel i puljen på 45 millioner kroner, som Realdania har afsat til ildsjæleprojekter.

- Ideen om, at man skal visualisere, at man har støtte til sit projekt, synes jeg, er meget fin, og vi håber da, at det virker for os, siger Elisabeth Christiansen, der er tovholder på projektet i Husby-Tanderup og formand for den lokale gymnastikforening HTUG, som især vil få glæde af projektet.

Ideen med et landsbykulturhus i Husby-Tanderup indebærer nemlig at få en ny hal med omklædningsfaciliteter, bad og redskabsrum, der optager i alt 350 kvadratmeter ved siden af Husby-Tanderup Forsamlingshus, og det forventes at koste i alt 4,5 millioner kroner.

Målet med Realdania-kampagnen "Underværker" er at give folk, der "arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet i deres lokalområde", mulighed for at søge støtte, så de kan føre deres ideer ud i livet.