Direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen, Gitte Østergaard, beklager dybt hændelsesforløbet i forbindelse med Maybritt Kristensen død for et år siden. Hun har sikret sig, at den slags ikke kan ske igen, og retningslinjerne for, hvad personalet gør, når de kommer til en lukket dør, er indskærpet, siger hun.