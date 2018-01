Selv om Vestfyns Teater har haft stigende billetsalg og sat priserne lidt op, så har foreningen haft underskud de seneste to sæsoner. Teaterforeningsformand Bent Damsbo fortæller, at foreningen er udfordret af, at tilskuddet fra Kunststyrelsen er faldet. Desuden er kassebeholdningen mindre end den burde være.

Assens: 337.500 kr. er blevet uddelt til 12 ansøgere af De frie Kulturmidler denne gang i Assens Kommune.

Flest penge gik til Vestfyns Teater. 110.000 kr. ud af de 337.500 kr., som var i puljen denne gang. Det er ca. 33 procent. Det er det største beløb, som teaterforeningen nogensinde har modtaget fra puljen i de 9-10 år, Vestfyns Teater har fået tilskuddet. Og niveauet kan politikerne godt regne med vil være i det leje fremover også, fortæller Bent Damsbo, formand for Vestfyns Teater.

De frie Kulturmidler Puljen De frie Kulturmidler i Assens Kommune kan bevilge støtte i form af tilskud eller underskudsdækning til kulturelle aktiviteter i Assens Kommune. Bidragene skal kunne realisere målene i kultur- og fritidspolitikken.



Ansøgninger om beløb på op til 5000 kr. - med løbende ansøgningsfrist - behandles administrativt, mens beløb over 5000 kroner har to årlige ansøgningsfrister og behandles politisk i henholdsvis januar og juni i udvalget Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.



I 2018 er der afsat 508.000 kr. eksklusiv moms til uddeling via puljen.



Kilde: Assens Kommune

- Ja, det kan man, siger han med adresse på politikerne i byrådet.

Pengene til den eneste, professionelle udbyder af teaterforestillinger i kommunen skal ifølge ansøgningen bruges som tilskud til teatrets forestillinger i sæson 2018-19. Der planlægges ca. 15 forestillinger.

Teatret skriver i deres ansøgning, de man forventer et samlet publikumstal på omkring 2000 betalende gæster. Indtægterne løber op i 484.134 kr. via billetter, kontingenter, tilskudsordninger under Kulturstyrelsen og sponsorindtægter. Men da udgifterne er 590.950 kr., giver det et underskud på 106.816 kr. - udgifter går til bl.a. indkøb af forestillinger, lokaleleje, personale, pr og bogføring.

Derfor er puljepengene strengt nødvendige for teatret. For vilkårene for at drive en teaterforening bliver stadig vanskeligere, bemærker Bent Damsbo.

Vestfyns Teater har trods stigende billetsalg og stigende billetpriser de seneste to sæsoner haft underskud på 38.000 kr. og 30.000 kr..