Landstræner Nikolaj Jacobsen advarer om, at de danske håndboldherrer kommer op mod EM's bedste forsvar, når de søndag klokken 18.15 tørner sammen med det tyske landshold, som vandt EM for to år siden.

- Kommer man først til at sidde fast i angrebsspillet, så får man virkelig svært ved at vinde over dem, siger landstræneren.

