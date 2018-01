Da regeringen i 2015 lancerede sin første plan om udflytning for at få "Danmark i balance", omfattede det 3900 statslige arbejdspladser. Heraf er over 2500 stillinger indtil videre blevet flyttet.

Men det betyder ikke, at provinsen har fået 2500 flere statsansatte.

I perioden fra 2015 til 2017 har de fire regioner uden for hovedstaden samlet set mistet ni statsjob.

Det viser en særkørsel, som Danmarks Statistik har lavet for Ritzau.

Bornholm betegnes som en del af Region Hovedstaden, men regner man landsdelen som uden for hovedstaden, er der forsvundet 59 statsjob.

Fra flere sider bliver regeringen kritiseret for at give med den ene hånd og tage med den anden.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag præsenterede anden runde udflytninger, blev han foreholdt kritikken og spurgt, om man ikke er lige vidt.

- Nej, det er man ikke. Hvis ikke man gjorde det, vi gør her, ville der alt andet lige være færre arbejdspladser rundt omkring i Danmark, lød statsministerens svar.

Ifølge et folketingssvar fra minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) er der dog kommet flere job i provinsen. Det skyldes forskellige metoder for opgørelse.

Af folketingssvaret fremgår det, at de fire regioner uden for hovedstaden har fået 751 flere statslige årsværk.

Danmarks Statistik bemærker, at de to forskellige tal kan skyldes den måde den statslige sektor afgrænses på, og at DST beregner ud fra fuldtidsansatte.

Sophie Løhde mener, at der var forsvundet endnu flere job, hvis ikke regeringen havde udflyttet.

- Alt andet lige vil der i sagens natur som følge af flytningen være placeret 3900 flere statslige arbejdspladser uden for Region Hovedstaden end i en situation uden flytningen, skriver ministeren i folketingssvaret.

Ifølge Danmarks Statistik var Nordjylland den eneste region med fremgang i antallet af statsjob. Ifølge folketingssvaret havde både Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland fremgang.

Region Hovedstaden havde en tilbagegang på 1160 statsjob ifølge DST og 1897 ifølge folketingssvaret.

Regeringen vil i anden runde udflytte 4000 arbejdspladser, herunder omkring 1800 nye.

Cirka 1600 medarbejdere skal ansættes hos en af Skats syv nye styrelser rundt omkring i landet, mens 600 stillinger forventes at blive oprettet uden for København i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.