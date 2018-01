En nordkoreansk delegation er søndag ankommet til Sydkorea for at forberede kulturelle indslag og inspicere arenaerne forud for vinter-OL.

Det er første gang i fire år, at repræsentanter fra Nordkorea er på officielt besøg hos de naboerne i Sydkorea.

Ifølge den lokale nyhedskanal YTN ankom den nordkoreanske delegation til Sydkoreas hovedstad, Seoul, søndag morgen.

Et stort politifremmøde var til stede, da nordkoreanerne her steg om bord på et tog til Gangwong-provinsen, hvor OL-værtsbyen Pyeongchang ligger.

Repræsentanterne skal bruge to dage på at inspicere kunstcentre i Gangneung. Byen lægger grund til flere olympiske begivenheder.

Med i delegationen er sangeren Hyon Song-wol, der er frontfigur i en populær pigegruppe. Hun leder de artister, der skal optræde under vinter-OL. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

De forestående lege i Sydkorea har vist sig at være et springbræt til et mere venskabeligt forhold mellem de rivaliserende naboer.

Fremskridtet begyndte, da Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i sin nytårstale sagde, at han håbede, at vinter-OL i Sydkorea blev en succes. Det var også her, at han åbnede op for nordkoreansk deltagelse.

Det blev en realitet lørdag. Her offentliggjorde Den Internationale Olympiske Komité (IOC), at Nordkorea stiller med 22 udøvere til legene. Det sker i fem discipliner i tre sportsgrene.

De to naboer kommer i øvrigt til at gå sammen under åbningsceremonien.

Vinter-OL i Pyeongchang bliver afholdt fra 9. til 25. februar.