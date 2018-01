Efter en omfattende sag, hvor over 1000 unge risikerer en plet på den såkaldte børneattest, vil landets forsvarsadvokater have ændret reglerne.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater mener nemlig, at det er ude af proportioner, når 1004 unge risikerer at blive afskåret fra at arbejde med børn eller påtage sig frivilligt arbejde i en idrætsforening, fordi de har delt en krænkende video via sociale medier.

Den omtalte video viser to 15-årige, der har sex. De, der har delt videoen, kan straffes efter straffelovens paragraf 235 om deling af børneporno.

Hvis de bliver dømt, vil gerningen i flere år stå som en plet på børneattesten. Også selv om de kun skulle blive idømt en bøde.

Ifølge formanden i Landsforeningen af Forsvarsadvokater, advokat Kristian Mølgaard, er den konsekvens dog rettet mod helt andre personer.

For eksempel pædofile, der har begået en hel anden type gerning.

- Sådan en plet står ikke i forhold til det, som de unge faktuelt har gjort. Det er jo en meget langtrækkende konsekvens, det kan få, fordi der simpelthen er beskæftigelsestyper, som man kan blive afskåret fra i adskillige år, siger Kristian Mølgaard til Jyllands-Posten.

- Der kan sagtens være tilfælde af deling af børnepornografisk materiale, som ligger uden for intentionen med bestemmelsen, siger han.

Han understreger, at han ikke ved, om det gælder alle de konkrete sager.

Forsvarsadvokaterne opfordrer nu politikerne til at overveje, om der skal ændres på reglerne for børneattester.

Eksempelvis foreslår landsforeningen, at det skal være op til en dommer at vurdere, om der i det enkelte tilfælde skal laves en børneattest.