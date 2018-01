Premier Leagues førerhold, Manchester City, tog på hjemmebane en sejr på 3-1 over Newcastle på tre mål af Sergio Agüero.

De tre point på kontoen betyder, at City nu har 12 point ned til Manchester United på andenpladsen.

Søndag indkasserede Manchester City sit første nederlag i sæsonen, da holdet ude tabte 3-4 til Liverpool.

Den plet skulle viskes væk, og det var et oplagt City-mandskab, der mødte op til lørdagens opgør og var i suveræn kontrol kampen igennem.

Det viser Premier Leagues officielle statistik da også, da den siger, at Manchester City havde bolden 80 procent af tiden i opgøret mod Newcastle.

Efter 18 minutters spil fik Manchester-holdet bolden i kassen, da David Silva med en præcis aflevering fandt Raheem Sterling ved den fjerneste stolpe. Men målet blev korrekt annulleret for offside.

Bolden blev ved med at blive sendt ind i Newcastles felt, og efter 34 minutter kunne nordenglænderne ikke længere holde City stangen.

Kevin De Bruyne smed et indlæg ind i feltet, og Sergio Agüero fik snittet bolden over i det lange hjørne. På tv-billederne så det dog ikke ud til, at Agüero ramte bolden, men argentineren blev noteret for målet.

Efter pausen sad City igen på det hele, og det så meget svært ud for Newcastle.

Det blev endnu sværere, da Raheem Sterling i det 63. minut blev kantet i feltet, og Agüero sikkert omsatte straffesparket til mål.

Men fem minutter senere fik udeholdet alligevel reduceret.

Ciaran Clark sendte Jacob Murphy alene afsted mod City-målet med en sublim aflevering, og den 23-årige englænder chippede elegant bolden over keeper Ederson til 1-2.

Små ti minutter før tid bankede Agüero så det sidste søm i kisten med stor hjælp fra Leroy Sane.

Tyskeren driblede forbi fire Newcastle-spillere, lavede tunnel på en rundtosset modstander og afleverede bolden til Agüero i feltet, der nemt kunne fuldende sit hattrick og sikre sejren på 3-1.

Newcastle ligger nummer 15 i Premier League med to point ned til nedrykningsstregen.