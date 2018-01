17-årige Tue Ernst Nielsen fra Kerteminde blev lørdag kåret som Årets Fynske Fund. I næste uge rejser han fire måneder til Florida for at lære af verdens bedste

Mit mål er helt sikkert at komme til toppen. Vi snakker verdensmester, men der er lang vej. Selvom jeg har gjort det her i mange år ved jeg, at jeg har mange år igen. Men jeg glæder mig. Tue Ernst Nielsen, Årets Fund

I sommer blev han nummer otte til Europamesterskaberne, hvor han samtidig satte ny dansk juniorrekord for første gang i 40 år. Derudover er han dansk og nordisk mester for seniorer.

- Jeg er stolt og glad. Det her viser, at selvom vandski er en meget lille sport, så kan man stadig nå frem indenfor sporten. Det her betyder, at det helt sikkert vil skabe mere opmærksomhed om vandskisporten, fortæller han.

Tue Ernst Nielsen er vokset op få minutters gang fra Kerteminde Fjord. Han var med på sin fars vandski som to-årig, stod alene som fire-årig - og tredoblede som ni-årig pointrekorden for sin aldersklasse. Selvom næsten alle de andre drenge i klassen på Kerteminde Byskole gik til fodbold, gik han sine egne veje. Lod de lyse lokker vokse sig lange og dygtiggjorde sig i trick på vandski. Og i dag er ambitionerne større end nogensinde:

- Mit mål er helt sikkert at komme til toppen. Vi snakker verdensmester, men der er lang vej. Selvom jeg har gjort det her i mange år ved jeg, at jeg har mange år igen. Men jeg glæder mig, fortæller han ydmygt.