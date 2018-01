39-årig kvinde standset rutinemæssigt tæt ved stadion og hun havde tilsyneladende drukket for meget til at køre bil.

En 39-årig kvinde blev lørdag sidst på eftermiddagen standset af en politipatrulje, formentligt fordi hendes kørsel var noget aparte og slingrende.

Det skete på Stadionvej i Odense-forstaden Bolbro, fortæller vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi.

Det viste sig da også, at kvinden tydeligvis havde drukket for meget, så derfor måtte hun med en tur på politigården, hvor en læge blev tilkaldt for at tage en blodprøve på hende. Den skal senere vise promillen på hendes beruselse.