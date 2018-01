I sidste runde var holdet tæt på at tage point fra topholdet, så på papiret lugtede det lidt af point, da Sønderborg, der var placeret lige over hjemmeholdet, gæstede Nyborghallen. Ved halvleg så det ud til, at SUS Nyborg skulle gå forbi Sønderborg i tabellen, men en katastrofal start på anden halvleg sendte udeholdet i front med fire mål ved 19-23. Hjemmeholdet kom igen op ved 25-25, men kun for igen at se udeholdet komme i front, en føring, der holdt kampen ud. Den helt store forskel på de to hold, var at udeholdets målmand efter pausen løftede sit spil, men redningerne hos SUS Nyborg var sjældne kampen igennem. Med hver syvmål delte Thomas Torp, Rasmus Levinsen og Marko Nowack topscoreværdigheden hos hjemmeholdet, der med nederlaget kun er noteret for en enkelt sejr på hjemmebane i denne. I næste runde spiller holdet i Odense, hvor Stjernen på søndag tager imod i Skt. Jørgens Hallen. (JOSC)