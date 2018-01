I de første 35 minutter var det helt lige mellem FC Midtjylland og Odense HC i Ikast - endog med et overtag til fynboerne - men et hav af brændte chancer i anden halvleg koste dyrt for Jan Pytlicks tropper.

Håndbold: Odense HC tabte lørdag 17-24 til FC Midtjylland på den svære udebane i Ikast. Med fynboernes nederlag har København Håndbold på førstepladsen og FC Midtjylland på andenpladsen slået et lille hul til Odense HC og Viborg HK på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen. København har 24 point, FC Midtjylland 22 point, mens Odense HC og Viborg HK begge har 18 point. Fynboerne førte ellers flere gange i en tæt første halvleg i Ikast, og det var helt lige ved pausen - 10-10. Odense HC kom bagud 10-11 og 11-12 kort inde i anden halvleg, men derefter knækkede cheftræner Jan Pytlicks tropper helt, da de storbrændte på Sabine Englert i midtjydernes mål. I det første kvarter af anden halvleg blev det kun til fem Odense-scoringer, og det straffede hjemmeholdet kynisk. Fra foran 17-12 så FC Midtjylland sig ikke tilbage, og slaget var tabt for fynboerne. - Problemet er ikke, at Midtjylland scorede 24 mål. Nej, problemet er, at vi kun scorede 17. Vi spillede et flot, flot angrebsspil, hvor det blev til den ene store chance efter den anden, men spillerne bare brændte og brændte. Det gjaldt blandt andet fire straffekast. Og så kostede en række udvisninger også, konstaterer en ærgerlig Jan Pytlick.

Flotteste forsvar i sæsonen

Og cheftræneren ærgrer sig på flere fronter. Jan Pytlick forklarer: - Vi havde overtaget i første halvleg og skulle have ført med to-tre mål ved pausen. Vi har ikke spillet flottere forsvar i denne sæson. Midtjylland kunne simpelthen ikke finde åbninger hos os. - Så der er trods alt gode ting at tage med fra Ikast? - Ja. Men man kan under alle omstændigheder ikke være tilfreds, når man taber en kamp med syv mål. Stine Jørgensen blev fynsk topscorer med fire mål - heraf to på straffekast. Mette Tranborg og Freja Cohrt scorede hver tre mål. Trine Østergaard og Mie Højlund scorede hver to, mens det blev til et enkelt mål til Kathrine Heindahl, Maja Jakobsen og Nadia Offendal (på straffekast). Odense HC møder i sin næste kamp TTH Holstebro, der på en syvendeplads kæmper en hård kamp for slutspil. Det sker på hjemmebane lørdag den 27. januar.