Håndbold: Efter en tæt 1. divisionsmatch blev det til en pointdeling mellem Otterup og HØJ. Uafgjort 23-23 efter 10-10 ved pausen.

- Det var tæt hele vejen, og uafgjort var et fair resultat, mener Otterups træner, Daniel Nielsen.

Otterup havde dog chancen for at beholde begge point på Nordfyn efter en scoring på straffekast til 23-22 af Mats Gordon Krog, der blev topscorer med seks mål. Simon Omme blev næstmest scorende for Otterup med fem mål.

Men HØJ fik udlignet i kampens sidste minut.

- Det er lidt ærgerligt, at de får scoret på et vip i feltet. En kombination, som vi ved, hvordan de vil lave, siger Daniel Nielsen.

Otterup var ellers inde i en god stime med tre sejre på stribe inden lørdagens kamp.

- HØJ spillede godt og gav os modstand i en kamp, der var præget af mange tekniske fejl, siger Daniel Nielsen.

Otterup er nummer 10 med 13 point for 16 kampe og bevarer afstanden på et point ned til HØJ, der ligger nummer 11 med 12 point for 15 kampe på de to pladser, der betyder playoff-kampe om at undgå nedrykning.

- Flere af holdene omkring os tabte, påpeger Daniel Nielsen.

Otterups næste kamp er søndag 28. januar ude mod Fredericia.