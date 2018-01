Kampen blev en meget intens affære, hvor holdene fulgtes, og skiftevis var i front. Bagud med et mål ved pausen, og første føring efter pausen ved 18-17 kom hjemmeholdet ind i sin bedste periode, og det lignede en klar afgørelse, da SUS Nyborg ved 21-18 havde flere muligheder for at lukke kampen med en firemåls føring. Den kom ikke, og med to minutter igen faldt udligningen. Marie Talbro, der var kampens bedste, sikrede igen en føring, der også blev udbygget 15 sekunder før tid, inden Odder reducerede til slutresultatet.(JOSC)