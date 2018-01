Mens Bayern München ser ud til at vinde det tyske mesterskab, så er der stor konkurrence om de efterfølgende placeringer i Bundesligaen.

Lørdag blev det endnu tættere i toppen, da RB Leipzig, som i lang tid har lignet førsteudfordreren til Bayern München, skuffende tabte 1-2 ude til Freiburg.

Samtidig vandt Bayer Leverkusen og Borussia Mönchengladbach, så der nu er tre hold med 31 point efter 19 kampe.

Bayern München, som spiller søndag hjemme mod Werder Bremen, fører ligaen med 44 point efter 18 kampe.

Gladbach, som havde Jannik Vestergaard med i hele lørdagens kamp, vandt 2-0 hjemme over Augsburg.

Forsvarsspilleren Matthias Ginter bragte Gladbach foran 1-0 på et oplæg af Thorgan Hazard efter ti minutter.

I kampens 90. minut byttede de to spillere roller, da Thorgan Hazard fordoblede føringen med Matthias Ginter som assistmager.

Gladbach er nu placeret på fjerdepladsen med 31 point efter 19 kampe. Det er samme pointantal som Leverkusen og Leipzig, der har en bedre målscore.

Bayer Leverkusen vandt 4-1 ude over Hoffenheim på mål af Leon Bailey, Julian Baumgartlinger samt to scoringer af Lucas Alario. Asam Szalai reducerede for Hoffenheim

Sejren bringer Leverkusen op på andenpladsen med 31 point efter 19 kampe.

RB Leipzig har på tredjepladsen også 31 point, men holdet har en dårligere målscore end Leverkusen.

Yussuf Poulsen blev skiftet ind for RB Leipzig efter 71 minutter. Her førte Leipzig med 1-0 på et mål af den tyske landsholdsangriber Timo Werner.

Den danske landsholdsangriber var med til at indkassere to mål i de efterfølgende fem minutter, og så endte det med en sejr til Freiburg.