17-årige Tue Ernst Nielsen fra Kerteminde Vandskiklub var helt ærlig stolt over at blive kårets som Årets Fund.

Han har stået på vandski, siden han var to år, da han lånte sin fars ski.

- Det er superfedt at få den her pris. Jeg skal fire måneder til USA, hvor jeg skal træne under en af verdens bedste vandskitrænere. Så satser jeg på at komme hjem til Danmark og slå den danske rekord, sagde Tue Ernst Nielsensom tak.

Vandski-talentet blev valgt i skarp med konkurrence med motocross-køreren Sara Andersen fra Team Kajs MC og fodboldmålmanden Laura Frederikke Worsøe Nielsen fra Team Odense Q.