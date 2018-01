Det summede af liv og ligegyldigt, hvor man spurgte, så var ingen i tvivl:

Det kunne ikke være andre end Viktor Axelsen, der for andet år i træk skulle tildeles hæderen og æren som Årets Fynske Sportsnavn.

- Det skal da være Viktor, det kan da ikke være andre, sagde fodboldlegenderne Claus From fra B1909 og Leon Hansen fra OB til Sport Fyn i minutterne før kåringen.

Selv på nationalt plan var Axelsen alle overlegne og fik lige så sikkert og med voldsom appel hentet de store landsdækkende priser ved kåringerne tidligere på måneden i Herning.

Bifaldet skyllede ned over Viktor Axelsen, da Fyens Stiftstidendes chefredaktør Poul Kjærgaard åbnede kuverten med Viktor Axelsens navn, som i virkeligheden kunne være sendt til offentliggørelse allerede, da han vandt VM-finalen over sit kinesiske forbillede Lin Dan tilbage i august i Glasgow.

Viktor Axelsen stod i Malaysia på en tv-transmission fra Kuala Lumpur og her takkede han sit folk på klingende fynsk med et tvist fra Odense-delen Munkebjerg, som han stadig værner om trods sit store kinesiske ordforråd.

- Jeg er glad for prisen, og ville gerne have været i Odense i dag og modtage prisen. Jeg er stolt over at have modtaget prisen i konkurrence med andre store præstationer af andre fynboer. Jeg håber virkelig, at det her vil motivere andre unge til at spille badminton, sagde Axelsen, da hans stolte søster Johanne havde taget imod prisen og statuetten.

Ude i Malaysia var Viktor Axelsen ved at gøre sig klar til endnu en finale.