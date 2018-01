- Det er vigtigt, at vi bliver ved med at bruge bussen, ligesom vi husker at handle lokalt for at beholde vores brugs, for Fynbus holder helt sikkert øje med, hvor mange der kører med bussen, lød det fra ham.

Borgmester Morten Andersen husker også dagen, hvor bus 23 kørte sin første tur til Morud.

- Jeres arbejde var både grundigt og bemærkelsesværdigt. Andre steder på Fyn begyndte man at spørge, hvad det var, I gjorde, og I fik også helt fortjent Fyens Stiftstidendes dengang nye 'Bland Dig Pris'. Tror jeg også, at vi kommer til at stå her og holde 10 års fødselsdag? Ja, men det kræver, at der er passagerer, så husk nu at støtte op om bussen, sagde borgmesteren, inden han kunne skære den enorme brunsviger-bus for.

Foruden Rasmus Gade bestod og består Busbanden af Jon Bøgelund, Grete Jakobsen, Tobias Anker, Jacob Schønemann, Jørgen Meier Sørensen og Søren Tambjerg.