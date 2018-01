Vandværkerne i Herrested-Måre og Frørup har for meget gift i vandet. Frørup kan skaffe rent vand fra Ørbæk - Herrested/Måre skal have dispensation, indtil en ny ledning er klar.

I Frørup investerede man nemlig for et par år siden i en vandledning til vandværket i Ørbæk, og derfor er der ikke problemer med at skaffe rent vand til forbrugerne i Frørup.

Chloridazon I 2017 dukkede nye stoffer op i det danske drikkevand. Det er det tidligere anvendte sprøjtemiddel chloridazon og dets nedbrydningsprodukter desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon. Chloridazon, der blev forbudt i 1996, blev tidligere anvendt til ukrudtsbekæmpelse især ved dyrkning af roer, rødbeder og løg. Stoffet er først medtaget i drikkevandsbekendtgørelsens analyseprogram i oktober 2017. Grænseværdi i drikkevandsbekendtgørelsen er 0,1 mikrogram p.r liter for stofferne. Den sundhedsmæssige drikkevandsgrænse for desphenyl-chloridazon, som er det hyppigst fundne af de tre stoffer, er ifølge Miljøstyrelsen 300 mikrogram pr. liter for voksne og 50 mikrogram pr. liter for børn. Vandet fra Herrested-Måre vandværk indeholder for tiden 0,18 mikrogram pr. liter.

Fem ud af 16 vandværker i Kommunen har giftstoffet i deres drikkevand, og hos to vandværker, Frørup Vandværk og Herrested-Måre Vandværk, var der så meget af stoffet i vandet, at det overskred grænseværdien.

Herrested/Frørup: Chloridazon var et navn, mange vandværksfolk lærte at kende sidste år. Giftstoffet dukkede nemlig op i drikkevandet mange steder rundt omkring i landet, og nu er det også fundet flere steder i Nyborg Kommune.

Vandværket i Herrested-Måre har en stor egenkapital, så man kan betale for at få lagt røret til Ferritslev, uden forbrugerne kommer til at mærke det.

- Småvandværker som vores med kun to boringer er sårbare, og derfor er det en kæmpe fordel at have en ringforbindelse til et større vandværk, siger han.

- Overskridelsen er meget lille, og der er jo en vis usikkerhed på målingerne. Vi har netop fået taget nye prøver, som vi ikke kender resultatet af. Så måske er vi igen nede under grænseværdien. Men under alle omstændigheder arbejder vi videre med forbindelsen til Ferritslev, siger Carsten Hedegaard.

Han fortæller, at vandværket har to boringer. I den ene er indholdet af chloridazon klart for højt, og den bruger man ikke længere. I den anden boring er der kun en mindre overskridelse på indholdet af giftstoffet, og det er vandet fra denne boring, der skal bruges, indtil man kan hente rent vand fra Ferritslev.

Samtidig er i vandværket i fuld gang med at finde ud af, hvordan man kan sikre renere vand til forbrugerne fremover. Løsningen ser ud til at blive en ny rørforbindelse til vandværket i Ferritslev, oplyser gårdejer Carsten Hedegaard, der er formand for Herrested-Måre Vandværk.

I Herrested kan vandværket derimod ikke gøre noget på kort sigt, og derfor er der lagt op til, at kommunen giver dispensation, så vandet fra vandværket et lille års tid overskrider grænsen for chloridazon. Den sag er på dagsordenen hos kommunens Teknik- og Miljøudvalg mandag.

Fordelen ved at have en forbindelse til et nabo-vandværk, kan Erling Leerberg, formand for Frørup Vandværk, tale med om.

- For et par år siden skulle vi renovere den ene af vore boringer, og i den forbindelse blev vi rådet til at få en nødvandsforbindelse til et andet vandværk. Derfor fik vi lagt et rør til Ørbæk, og det er held i uheld, at vi nu uden problemer kan skaffe rent drikkevand, selv om der er fundet for højt indhold af giftstoffet i vores boringer, siger Erling Leerberg.

Ud over Frørup og Herrested-Måre blev der fundet chloridazon i vandet i Refsvindinge, Svindinge og Ørbæk - men under grænseværdien.

De omtalte vandværker er private, og Nyborg Kommune er myndigheden, der skal kontrollere, at alt er, som det skal være.

I Nyborg by sørger den kommunalt ejede virksomhed Nyborg Forsyning Service for blandt andet drikkevandet. Her har man for nyligt konstateret, at der ikke er problemer med chloridazon.