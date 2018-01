For tredje år i træk var det en lærling fra Korinth Entreprenørfirma, der vandt DM i Skills for anlægsstruktører. Jesper Helding Knoldsborg Andersen vandt sammen med sin makker, Anders Konggaard Dyrhøj, og blev lykønsket af statsministeren.

Korinth: Når noget sker tre gange, er det blevet en tradition.

Og det blev det lørdag eftermiddag: Lærlingen fra Korinth Entreprenørfirma vinder DM i Skills for anlægsstruktører.

Det skete i 2016 og 2017, da Jacob Pilegaard vandt sammen med Jacob Østerberg.

Og det skete lørdag eftermiddag, da 20-årige Jesper Helding Knoldsborg Andersen, der bor mellem Dyreborg og Horne, vandt sammen med sin makker, 23-årige Anders Konggaard Dyrhøj, fra Odense.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Det er simpelthen bare gået forrygende. Hele vores opgave spillede bare. Vi gjorde, som vi havde aftalt og lavede ingen store fejl. Det blev afgørende, fortæller Jesper, mens han er på vej hjem fra Herning sammen med sin lærer på AMU Fyn, Ib Nielsen.

Jesper og Anders vandt ved finalen i DM i Skills over deres konkurrenter fra Aalborg og København.

De to blev lørdag hyldet på podiet i Messecenter Herning, hvor de sammen med alle de andre vindere ved det store arrangement fik trofæer overrakt af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

De er under uddannelse på Amu Fyn, og også for deres lærer, Ib Nielsen, er det en kæmpe triumf, at hans elever nu for tredje år i træk når helt til tops. Det var også Ib Nielsen, der styrede Jacob Pilegaard og Jacob Østerberg mod triumfen de to seneste år.

Jesper og Anders vandt i øvrigt med det samme fliseprojekt, som Jacob og Jacob vandt med for et år siden.

De har arbejdet i alt omkring 21 timer på projektet i Herning. De var færdige klokken 10.30 lørdag og skulle så forlade området, mens dommerne vurderede. Først fire timer senere fik de besked om, at de havde vundet.

- Det var næsten det værste, de fire timer. Jeg var med min far og mor ude og spise imens, men jeg kunne bare ikke få noget ned. Jeg var bare så spændt, fortæller Jesper.

- Men vi havde en god fornemmelse, da vi var færdige. Vi vidste, at vi havde lavet et godt projekt, og vi var selv tilfredse, tilføjer han.

Han har en svag idé om måske at tage ud og fejre det med nogle venner i Faaborg lørdag aften. Men det er ikke sikkert.

- Det kan også være, jeg bare skal hjem og sove. Jeg er faktisk rimelig træt.

Om oplevelsen at møde statsministeren, siger han:

- Det var faktisk meget normalt. Vi gav hånd, og der faldt vel en enkelt bemærkning, men ellers snakkede vi ikke med ham om noget. Han skulle jo også dele trofæer og diplomer ud i 42 fag, siger Jesper Helding Knoldsborg Andersen, inden han og Ib Nielsen lige skal ind og have lidt aftensmad i Vejle på vejen hjem til Faaborg.