Der var traditionen tro lange køer foran Melfarposten i Havnegade i Middelfart, da billetsalget til årets nytårskoncert blev sat i gang i starten af oktober.

Billetsalget til lørdagens koncert med blandt andet et stort lokalt kor, Odense Politiorkester, Trine Gadeberg og - måske ikke mindst - Johnny Logan har dog været endnu bedre en traditionen foreskriver.

1020 mennesker havde indløst billet til koncerten i Lillebæltshallerne, der startede klokken 15.

Det vækker ikke mindst glæde hos arrangørerne, der bruger lang tid på at få programmet sat sammen og skaffet sponsorer, der kan holde billetprisen nede.

- Jeg tror, at det skyldes tre ting. For det første havde vi en rigtigt god koncert sidste år. Det smitter altid af året efter, når folk er glade og anbefaler andre at komme. For det andet har vi nogle rigtigt gode solister og vi kan se, at vi blandt andet får besøg fra Lolland-Falster, der nok kommer for at høre Johnny Logan. Og endeligt tror jeg, at mange har fået lidt flere penge mellem hænderne. Det betyder også noget, selvom vi ikke er voldsomt dyre, siger Preben Hejlesen, der står i spidsen for arrangørerne.

Nytårskoncerten havde sidste år 840 gæster og med 1090 mulige pladser var der altså tæt på udsolgt.