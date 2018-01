Den verdensberømte franske kok Paul Bocuse, som er død 91 år gammel, har været afgørende for gastronomien.

Det mener generalsekretær Mads Marschall fra Akademiet Bocuse d'Or i Danmark.

Bocuse d'Or er det uofficielle gastronomiske verdensmesterskab, som hvert andet år afholdes i Lyon i Frankrig. Det var Paul Bocuse, der lancerede mesterskabet i 1983.

- Paul Bocuse har betydet rigtig meget for den franske gastronomi og gastronomi globalt. Han har formået at sætte gastronomi på verdenskortet som et sprog, man taler i hele verden, siger Mads Marschall.

Akademiet Bocuse d´Or Danmark skal profilere Danmark på det gastronomiske verdenskort.

- Har Paul Bocuse skabt "det nye franske køkken" med mere simple retter?

- Det er de nok nogle stykker om at være faddere til. Men han har haft fokus på råvarerne. Selve kvaliteten i råvarerne skal have lov til at skinne igennem, uden at det bliver for overgjort, siger Mads Marschall.

I Danmark har Paul Bocuses gastronomi spredt sig med franske chefkokke som Michel Michaud på Falsled kro, Søllerød Kro og Kong Hans kælder.

- De franske kokke har fået danskerne til at kigge på gastronomi på en ny måde. Deres fokus på råvarerne har forplantet sig til de danske kokke, mener Mads Marschall.

Blandt de mange, der lørdag hylder den franske mesterkok, er den franske præsident, Emmanuel Macron.

- Paul Bocuse er her ikke mere. Kokkene græder i deres køkkener, i Elysée Palæet og overalt i Frankrig. Den franske gastronomi vil fortsætte med at gøre ham stolt, skriver præsidenten på Twitter.