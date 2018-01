Nr. Aaby: Ved en rutinemæssig kontrol fik politiet fredag eftermiddag standset en 48-årig mand, som ikke har ret til at køre bil. Det gjorde han nu alligevel, da en patrulje stoppede ham på Indslevvej i Nr. Aaby fredag klokken 15.53.Manden er ifølge Fyns Politi blevet frakendt sit kørekort og har ikke generhvervet det. Til gengæld havde han erhvervet sig en promille over det tilladte, da han blev standset, og han blev derfor sigtet for både at køre uden førerret og for at køre i påvirket tilstand.