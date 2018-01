Jullerup: Natur- og miljøchef i Nordfyns Kommune, Mette Højby, mener ikke, at reglerne kan gradbøjes, selvom hun erkender, at der er forskel på en landejendom og et parcelhuskvarter. Heller ikke selv om minkfarmer Alex Johansen gerne vil være fri for de larmende skraldebiler lige foran sine stalde.

Hvorfor kan Alex Johansen pludselig ikke længere få tømt sine skraldespande, når de har stået samme sted i 20 år? Er der kommet nye regler, eller tolker I dem bare mere firkantet?

- Der er ikke kommet nye regler, men i forbindelse med, at der boede nogle andre på adressen i en periode, begyndte de midlertidige beboere at stille skraldespanden ud til skel. Da Alex Johansen så flyttede tilbage, blev vi opmærksomme på, at han i 20 år havde fået en service, som han ikke betalte for. På den måde rykker tingene sig jo nogle gange, siger Mette Højby.

Men når nu skraldebilen stadig kører helt op og bakker ind, som den har gjort i alle årene. Der er reelt kun et par meter fra skraldespandene til bagenden af bilen, når den vender?

- Hvor vognmanden vender er jo et forhold, som han styrer. Men han behøver ikke vende foran huset, for der er mulighed for at køre om på gårdspladsen.

Alex Johansen vil helst være fri for, at man vender på hans gårdsplads, fordi en stor osende skraldebil med gule blink og bakalarm forstyrrer hans dyr.

- Der er jo anden trafik. Hans medarbejdere parkerer blandt andet også på gårdspladsen.

Han mener, I fortolker de her regler fuldstændigt uden nogen logik. Er der ikke forskel på en landejendom og et parcelhuskvarter?

- Der er to muligheder i vores renovationsordning. Enten har man en skelordning, hvor man skal køre sin skraldespand helt ud til kantstenen - eller også betaler man for en standpladsordning, hvor man i realiteten kan køre spanden helt om i baghaven, siger Mette Højby.