Anmeldelse

Svaret er, at den holder, men netop fordi instruktøren Mark Clements i høj grad lægger et forøget fokus på fortællingens kærlighedsdrama. Og den holder også, fordi det er et ualmindeligt stærkt og velfungerende hold på og bagved scenen, der mere end blot leverer varen.

De 16 sangere og dansere i ensemblet yder absolutte toppræstationer - og lækkerierne vælter op fra orkestergraven, ikke bare i ørehængernes akkompagnementer, men i hele det kompositorisk komplicerede partitur, kompetent formidlet af dirigenten Mikkel Rønnow.

Bortset fra en overraskende tam og afdæmpet engelsksproget version af "One Night in Bangkok" foregår det hele på dansk. Et dristigt valg kunne det synes. Tim Rices engelske tekst er nemlig særdeles ordrig og ofte finurligt knudret, men det er lykkedes Jesper Malmose at oversætte til et mundret og naturligt dansk. Så nu er chancen der til at kunne forstå hele det lidt kringlede handlingsforløb, først i Tivoli og så i det jysk-fynske. Ikke noget at betænke sig på - 60.000 har allerede købt turen til Merano og Bangkok.