Ikke siden 2008 har Svendborg været vært for sine nordiske venskabsbyer. Men nu er det tid igen, og programmet er allerede i gang med at blive sat sammen, for til sommer kommer der repræsentanter fra Sverige, Norge og Finland til byen.

Svendborg: Vi kan lige så godt begynde at øve os på det finske: Tervetuloa Svendborgiin. Eller på svensk: Välkommen till Svendborg. For til sommer kommer Svendborgs venskabsbyer til det sydfynske, og arbejdet med at finde ud af hvad de skal se og opleve er allerede i gang, fortæller formand i Kultur- og Fritidsudvalget, Lars Erik Hornemann (V). - Der er en administrativ gruppe på tværs af venskabsbyerne, der er i gang med at sætte et program sammen, og så får det politiske niveau præsenteret det på et senere tidspunkt, siger han og understreger, at politikerne allerede nu kan komme med input til, hvad de synes, man skal vise frem for repræsentanterne for venskabsbyerne. Svendborgs venskabsbyer Svendborgs venskabsbyer tæller Kuopio i Finland, Jönköping i Sverige og Bodø i Norge.Aftalen om at være venskabsbyer er formaliseret af byrådene i de enkelte byer i form af en såkaldt venskabsby-aftale, hvor den seneste gælder for perioden 2014 til 2022.



Ifølge aftalen bliver der officielt afholdt venskabsmøde hvert andet år,og det sker på skift mellem venskabsbyerne.



Sidst Svendborg var vært for sine venskabsbyer var i 2008, og under den nuværende aftale stod Jönköping i 2014 for mødet, mens Bodø var vært to år senere, og til sommer er det altså Svendborgs tur igen den 19.-22. juni.



Ifølge aftalen indbyder værtsbyen en delegation på op til otte personer fra hver by inklusiv en repræsentant fra Foreningen Norden. Værtskommunen betaler for opholdet, mens de enkelte kommuner selv står for at afholde rejseudgifter.



Kilde: Svendborg Kommune

Havneudvikling

På seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget nikkede man til, at venskabsbyerne kommer til Svendborg fra den 19. til den 22. juni, og spørger man Lars Erik Hornemann, kommer programmet formentlig til at rumme to til tre temaer. - Det kunne handle om byudvikling. For eksempel kunne vi fortælle noget om, hvordan vi tænker udvikling på havnen, så det rummer både erhverv, kultur og boliger, siger han, mens næstformand i udvalget, Søren Kongegaard (S) foreslår, at Svendborg kunne vise, hvordan man satser på at være en by, der prioriterer idræt højt. Kongegaard forestiller sig desuden, at venskabsbyerne også kunne byde ind i forbindelse med DGI Landsstævnet i 2021 - noget man måske kunne lufte nogle ideer omkring, når de kommer til byen til sommer. - Til landsstævnet kommer der jo folk fra hele landet og optræder på den store scene, og der kunne det jo være sjovt, hvis der også kommer et input fra vores venskabsbyer. Det var i hvert fald noget af det, jeg synes kunne være spændende, lyder det fra Søren Kongegaard.

Erfaringsudveksling

For dem der ikke kan Svendborgs venskabsbyer på fingrene kan det oplyses, at de tæller Jönköping i Sverige, Kuopio i Finland og Bodø i Norge. Og Søren Kongegaard ser frem til at vise Svendborg frem. - Jeg synes da, det er meget spændende, at vi har nogle venskabsbyer ude i verden, som vi har et samarbejde med, og jeg tror da kun, at det er givtigt, at vi nogle gange kigger ud og ser, hvad der sker ude i verden, og at de kommer og besøger os. Det ser jeg meget frem til. Jeg synes jo, at vi har et fantastisk område at vise frem. Det glæder jeg mig til, lyder det fra Kongegaard. - Det overordnede sigte er jo, at man har nogle venner forskellige steder rundt omkring i verden, hvor man kan udveksle erfaringer og blive inspireret til udvikling på tværs af kommuner i forskellige lande, konkluderer han.

Manglende engagement