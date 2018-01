Assens: Tove og Hans Heilbo, der tidligere på disse sider har undret sig over, at deres stærkt ombyggede hus på Præstevænget 33 var erklæret bevaringsværdigt i den bevarende lokalplan for Præstevænget, Blomstervænget og ved Nordstien må finde sig i, at sådan bliver det ved med at være.

Længe undervejs I 2009 blev det gamle villakvarter Præstevænget, opstået ca. 1920-1950 udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø.En strid mellem beboere på Blomstervænget og Præstevænget om tagterrasser i 2012 førte til, at byrådet i 2014 besluttede, der skulle laves en lokalplan ikke bare for Blomstervænget, Præstevænget og Ved Nordstien.



Området er gennem årene ændret kraftigt. Med en bevarende lokalplan vil man kunne holde fast i karakteristika, der er særlige for området og via krav til renoveringer og om- og udbygninger få genskabt noget af det, der er gået tabt som følge af moderne behov for byggeri.

Miljø-, Teknik- og Planudvalget var på sit seneste møde ude at gå en tur med en konsulent fra Niras, der har rådgivet Assens Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, og det har givet dem en større beståelse for, hvad det er, der skal bevares og hvorfor, siger udvalgsformand Dan Gørtz (V) og næstformand Leif Rothe Rasmussen (S).

- Der er tre byggestile, bedre byggeskik, funkis og funktionel tradition (især Blomstervænget, red.), og nu har vi i forbindelse med lokalplanen nogle stilblade, der giver noget at gå efter, og vi har langt hen ad vejen imødekommet folks behov, siger Dan Gørtz.

Med det sidste henviser han til, lokalplanen efter at have været i høring er mindre restriktiv, end der først var lagt op til.

- Der er 20 husstande på Præstevænget alene, der mener, at den lokalplan kommer alt for sent, fordi der allerede er lavet så meget om på husene, har de ikke ret i det?

- Du kan godt sige, at det måske er for sent, men nu har vi nogle retningslinjer for, hvordan det skal være.

- Hvor mange vil kunne se det bevaringsværdige, hvis I har skullet have en konsulent fra Niras med for at kunne se det?

- Jeg tror, kunderne til de her huse er lidt nørdede. Jeg ved godt, at vi ikke får udpræget ros for det her, at nogle synes, det ville være bedre uden forbud. Men nu er der noget at rette sig efter, så det ikke giver diskussioner i fremtiden, siger Dan Gørtz.