- Vi har fået det meste renoveret på nær tårnet og hjørnet af bygningen, og vi vil gerne have tårnet tilbage som det så ud en gang med de oprindelige vinduer og med noget lys på taget. Der er også nogle underlige hak bagved på bygningen, så vi vil gerne have gjort det hele lidt pænere og få det rettet lidt op, forklarer formanden.

Trods det omfattende projekt, der lukkede biografen i mere end et halvt år, er det ikke slut med renoveringsprojekter i biografen. Et nyt et af slagsen er i støbeskeen, og ifølge formanden for Ringe Bio, Henrik Busk, så vil projektet, når det er gennemført, fuldende forvandlingen til en moderne biograf. Selv om folkene nu har i tankerne at føre biografbygningen tilbage til udseendet i 1938.

Ringe: Det er cirka et år siden, at Ringe Bio genåbnede efter en kæmpe renovering og ombygning, hvor der blev brugt cirka 4,5 millioner kroner på blandt andet at få revet balkonen ned og få lavet en café.

Han understreger, at projektet fortsat er i sin spæde start. Dog er det nået så langt, at biografforeningen har sendt en ansøgning om økonomisk støtte til Realdanias kampagne "Underværker". Kampagnens formål er at støtte ildsjæle og gøre det nemmere at få deres byggeprojekter gennemført, og et ønske om støtte på knap 250.000 kroner er altså sendt fra Ringe Bio.

- Det er et slag på tasken, for vi har ikke fået fagfolk til at kigge på det endnu. Men vi skal nok selv smide lidt i det, vurderer Henrik Busk, der i forbindelse med den store ombygning fik en million kroner fra Realdania.

Dengang var der ikke penge nok til at tage vare om tårnet, men nu skal lampen igen på toppen og lyse, når der er forestilling eller andre arrangementer i biografen.

- Det kunne være sjovt, for den rager op over hustage. Det vil være fint, hvis vi kunne få det ført tilbage til 1938-stilen. Tårnet blev bygget til biografen for at gøre opmærksom på, at det var en speciel bygning. Nu er alt det andet gjort i stand, så det her er prikken over i'et, siger Henrik Busk.