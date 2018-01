- Selv om jeg havde 23 dage til det, så endte det med, at jeg sad og skrev den sidste uge, før jeg skulle aflevere. Jeg skriver bedst under tidspres, fastslår Fie.

Hun gik straks i gang med at tænke over, hvad hun ville skrive om. Hovedlinjerne faldt hurtigt på plads, men så gik processen lidt i stå.

- Hun er rigtig god til at formulere sig, så da jeg hørte om den her konkurrence, tænkte jeg straks på hende, fortæller Susanne Hougaard.

Markus og Hannah er kærester, og de er også opdigtede personer. De to unge optræder i en novelle, som Fie Stubgaard Larsen har skrevet om netop kærester og kontrol. Fie skriver godt - så godt, at hendes novelle er blandt otte nominerede bidrag i en landsdækkende, kreativ konkurrence, som Det Kriminalpræventive Råd, landsforeningen Bryd Tavsheden og ligestillingsminister Karen Ellemann har udskrevet for at sætte fokus på kærestevold.

Historien om Hannah og Markus er fri fantasi, men kunne være skåret ud af den virkelighed, som Bryd Tavsheden møder i arbejdet med forebyggelse af vold i familier og mellem kærester.

- Det er ikke noget, jeg selv har været ude for, eller kender nogen, der har. Jeg har bare prøvet at leve mig ind i, hvordan det må være. Jeg valgte så at skrive om en dreng, der kontrollerer sin kæreste, men i princippet kunne det også være omvendt.

I novellen giver Hannah koden til sin Facebook-profil til kæresten. Hun fortryder og ændrer koden, så han ikke kan snage i hendes privatliv. Det får konsekvenser.

- Jeg skriver gerne mine noveller med en åben slutning, og det har jeg også gjort med den her. Når man stopper midt i det hele, så kan læseren selv tænke videre, forklarer Fie, der allerede har en kærlighedshistorie og en krimi bag sig. Begge som noveller, hvis stramme form tiltaler den spirende forfatter.

- Jeg har da tænkt på, om jeg kunne blive forfatter, men det er vist svært at leve af. Måske på deltid, og så må jeg se, hvor det fører hen, bemærker hun.

De sociale medier som Facebook og lignende tjenester har Fie Stubgaard Larsen et afslappet forhold til.

- Jeg bruger mest Snapchat, hvor jeg lægger en hel del op. Der er den fordel, at jeg kan se, hvem der deler mine ting, og så forsvinder de efter 24 timer. Facebook bruger jeg mest, når jeg skal have tiden til at gå, og til at sende fødselsdagshilsner.

Hun har haft en snak med sin mor om de ting, og føler sig på sikker grund, når det gælder opførsel, sprog og billeddeling på nettet. Den opsigtsvækkende nyhed forleden om 1000 danske unge, der er blevet sigtet af politiet for at have delt en video, hvor to 15-årige har sex, får hende til at ryste på hovedet.

- Jeg synes, at det er meget dumt. Jeg ville bare ignorere den slags.