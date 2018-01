Sejren over Magdalena Rybarikova i Wimbledon-finalen for juniorer i 2006 var vigtig for det danske tennis-es.

Der var high fives, smil på læberne og tid til autografer, da Caroline Wozniacki lørdag formiddag australsk tid mødte op til knap 40 minutters træning på bane 17 i Melbourne Park.

Efter sejren over Kiki Bertens i tredje runde af Australian Open er humøret i Wozniacki-lejren højt, selv om det ikke er blevet til mange timers søvn.

- Jeg har sovet ok, men jeg regner med at tage en lur, når jeg kommer tilbage, siger Wozniacki.

I fjerde runde af årets første grand slam-turnering venter den 19.-seedede slovak Magdalena Rybarikova, som Caroline Wozniacki har et helt særligt forhold til.

I 2006 stod de to over for hinanden i finalen ved Wimbledon for juniorer, hvor det blev til en sejr i tre sæt til Wozniacki.

Den 27-årige dansker husker, hvordan sejren blev et afsæt til seniorrækken.

- Det var en stor sejr for mig. Det var vigtigt for mig på det tidspunkt, og det var et godt springbræt til at rykke videre til seniorrækken, siger Wozniacki.

- Det gjorde, at der pludselig var flere øjne rettet mod mig, og folk lagde pludselig mere mærke til mig. Det hjalp mig med at komme i gang som senior, da jeg automatisk fik et par wildcards som topspiller i juniorrækken.

Det er efterhånden mere end tre år siden, de to spillere sidst mødtes. Seneste møde var i første runde af US Open i 2014, hvor slovakken måtte trække sig med en skade i tredje sæt.

I fire seniorkampe står der 3-1 til danskeren, der forventer en hård kamp mod den 29-årige slovak.

- Hun har spillet godt på det seneste. Hun har en god serv og en god forhånd, men hun skal ud og røre sig, siger Wozniacki om taktikken for den kommende kamp.

Lørdagens træning blev brugt på at øve returneringer. Netop returneringerne var en af nøglerne til sejren over Kiki Bertens i tredje runde, og det bliver igen en vigtig del af spillet mod Magdalena Rybarikova.

- Jeg skal ind og returnere godt og få mange bolde tilbage i hendes serv. Samtidig er det vigtigt, at jeg selv server godt, så jeg kan holde presset på hende, siger Caroline Wozniacki.