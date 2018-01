Det sociale medie tager nye tiltag mod spredningen af falske nyheder via sin platform.

Twitter tager nu et nyt skridt i kampen mod spredningen af falske nyheder sponsoreret at russere.

Det sociale medie oplyser, at man vil begynde at underrette brugere, der har været udsat for indhold fra russisk-støttede profiler, der kan karakteriseres som propaganda.

Det sker i forbindelse med virksomhedens større gennemgang af, hvordan russiske personer angiveligt forsøgte at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016 via Twitter.

Twitter oplyser, at man vil sende mail-notifikationer til 677.775 personer i USA.

Brugerne vil få en besked, hvis de følger, har retweetet eller trykket like på indhold, der kan spores tilbage til Rusland.

Indholdet vil typisk stamme fra profiler, som er associeret med den russiske organisation IRA, internet Research Agency.

IRA har ifølge efterforskere ansat hundredvis af personer, der skal promovere indhold, som er sponsoreret af Rusland, på sociale medier.

Twitter tilføjer, at de mange konti med forbindelse til IRA er blevet suspenderet. Indholdet, som brugere i USA får at vide, at de har delt, er derfor ikke længere tilgængeligt på Twitter.

Myndigheder i USA mener, at Rusland prøvede at påvirke valget i 2016 til Trumps fordel.

Selv har Trump afvist alle anklager mod ham eller hans folk. Præsidenten har kaldt hele sagen for en "heksejagt". Han har desuden sagt, at der ikke har været nogen omkring ham, der har arbejdet sammen med Rusland.

Trumps tidligere rådgiver Michael Flynn har ellers erkendt at have løjet for FBI om sine kontakter med Rusland.

Det kom frem, i forbindelse med at den tidligere FBI-chef Robert Mueller efterforsker, om Rusland forsøgte at påvirke valget.

Flere andre af Trumps nærmeste rådgivere er blevet beskyldt for at have samarbejdet med russere op til valget.

Der er blandt andre tale om svigersøn Jared Kushner, tidligere kampagnechef Paul Manafort og George Papadopoulos, der var udenrigspolitisk rådgiver for Trump-kampagnen.

