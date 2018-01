Efter en lidt tung start på EM kom Lasse Svan i gang med et brag, da det danske håndboldlandshold besejrede Slovenien med 31-28 fredag aften.

Fløjspilleren scorede hele 11 mål og kunne have lavet endnu flere på en dag, hvor begge fløje fik gode arbejdsbetingelser af det slovenske forsvar.

Især i første halvleg fik Svan og Casper U. Mortensen frit lejde til både at tage tilløb og få et godt svæv, inden de afsluttede.

- Det var helt vildt. Jeg ved helt seriøst ikke, hvad de tænkte på i første halvleg. Første gang var det måske fint nok at se, om jeg fik en dårlig start.

- Men efterhånden som boldene væltede ind fra både den ene og den anden fløj, så ville jeg da have ændret taktikken lidt, hvis jeg var dem, siger en undrende Lasse Svan.

Han lavede otte mål mod samme modstander under OL for halvandet år siden, og fløjspillet var et vigtigt punkt på det danske taktikmøde før kampen.

- Vi vidste fra tidligere, at Slovenien gerne vil stå kompakt og rykke tæt sammen om midterforsvaret. De lader fløjene få plads, men måske ikke altid så meget som i dag, siger Lasse Svan.

Ud over sejren kan han også glæde sig over et skud frisk selvtillid efter en indledende runde, der ikke forløb helt, som han havde håbet.

- Det var uden tvivl sådan en kamp, jeg trængte til. Jeg synes ikke, at jeg spillede den bedste kamp mod Tjekkiet. I den kamp var det min udfordring, at jeg blev lidt usikker efter de første par afbrændere.

- Derfor har jeg i de seneste dage haft nogle gode snakke med et par folk, som sagde alle de rigtige ting, siger Lasse Svan uden at ville uddybe, hvem samtalepartnerne var.