I løbet af tre år har House of Code øget medarbejderstaben til fra fire til mere end 20 mand, og selv om virksomheden altid har brug for udviklere, så skal der også behov for andre kvalifikationer. Senest har kodefolkene været på udkig hos konkurrenterne i København. Her her de hentet Tobias Talboom, der kommer fra en stilling forretningsudvikler hos Nodes.

Hos house of Code får han ansvaret for de store kunder. En opgave der tidligere har ligget hos Jonathan Bornemann.

- Forretningskritiske apps er i en rivende udvikling, og stadig flere virksomheder får øjnene op for mulighederne ved den mobile platform - ikke bare i forhold til kunder men også når det handler om optimering af af interne processer, siger Tobias Talboom, der er manden, som skal hjælpe app-udviklerne godt ind i 2018.

Selv om Jonathan Bornemann stadig vil have en del kundekontakt, så skal han have større fokus på den strategiske udvikling af den unge Odense-virksomhed.

- Nu har vi har investeret i et nyt domicil, hvor vi ikke løber tør for plads lige foreløbig. Vi har ansat de nødvendige nøglefunktioner, øget likviditeten og bygget en fornuftig kundepipeline, og med Tobias på holdet er vi klar til at vokse i 2018, siger han.

I løbet af de første tre regnskabsår er House of Code vokset fra en omsætning 1,1 millioner kroner til 4,2 millioner kroner, og senest nåede virksomheden op på 8,7 millioner kroner. Den udvikling skal Tobias Talboom fortsætte.

- Potentialet for apps er kæmpestort, og vi har kun set toppen af isbjerget. Stort set alle virksomheder har et uforløst digitalt potentiale, og min fornemmeste opgave bliver at rådgive vores kunder om, hvor potentialet er størst, og hvor der kan skabes værdi, siger han.