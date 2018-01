House of Code i Odense fordobler omsætningen - virksomheden forventer, at væksten vil fortsætte.

- Vi må bare erkende, at virkeligheden er for uforudsigelig, når vi vokser, som det er tilfældet i øjeblikket. Jonathan Bornemann, direktør, House of Code

- Tidligere var en stor del af vores virksomhed bundet op på en kunde. I regnskabsåret 2015/2016 kom et sted mellem 60 og 70 procent af vore omsætning fra Stofa, og det er en stor andel. Men sådan er det ikke længere. I dag har vi både likviditet og egenkapital til at modstå en krise, hvis det skulle ske, siger Jonathan Bornemann, der har været direktør i virksomheden siden 2015.

House of Code mere end fordoblede omsætningen, der nåede op på 8,7 millioner kroner mod 4,2 millioner kroner året før. Fremgangen skyldes dels, at der er kommet flere nye kunder til, dels at de er blevet større. Og det har flere fordele. For med store kunder bliver det lettere at styre produktionen,og samtidig bliver forretningen mindre følsom mod udsving.

Markedet for apps til mobiltelefoner fortsætter med at vokse, og det kan mærkes hos it-virksomheden House of Code. Med nye kunder, nye medarbejdere og nye lokaler har der været fart på hos kodefolkene, der samtidig fortsætter med at præstere. Det viser virksomhedens seneste regnskab, der er det tredje af slagsen.

Alligevel forventer virksomheden ikke at tjene penge i samme skala som hidtil. Faktisk kalkulerer den med et lille minus, for lige nu bliver der investeret i nyt udstyr og nye medarbejdere.

House of Code har specialiseret sig i at designe, udvikle og programmere de apps, der i dag er en uundværlig del af brugerfladen, når man sidder med en mobiltelefon. Og væksten vil fortsætte i de kommende år, hvor omsætningen ifølge budgettet skal runde 12 millioner kroner.

- Det er lidt som at blive voksen og flytte hjemmefra. Men samtidig er der også en god signalværdi i at have sit eget sted, hvor det er vores skilt, som står på døren, siger Jonathan Bornemann.

Da virksomheden kører med forskudt regnskabsår, vil den største del af flytteomkostningerne også trække ned i det kommende regnskab for 2017/2018.

Alligevel er budgettet ifølge Jonathan Bornemann udtryk for et konservativt bud, og med de store vækstrater skal det mere ses som et pejlemærke.

- Allerede nu ser det nærmere ud som om, at omsætningen kommer til at ligge et sted mellem 14 og 15 millioner kroner i år, siger direktøren, der er begyndt at arbejde med en væsentligt kortere tidshorisont, når det handler om budgetter.

For vækstraterne betyder, at der kun kan blive tale om løse skud.

- Vi må bare erkende, at virkeligheden er for uforudsigelig, når vi vokser, som det er tilfældet i øjeblikket. Vi har oplevet måneder med en vækst på både 50 og 100 procent, og derfor prøver vi lige nu at kigge et kvartal frem af gangen, siger han.