Bandet bag megahittet "A Whiter Shade of Pale" spiller i Odeon 27. oktober anført af den originale frontfigur Gary Brooker,

Det legendariske engelske rockband Procol Harum havde sit gennembrud med verdenshittet "A Whiter Shade of Pale" tilbage i 1967, en sang der siden er blevet en af rockhistoriens absolutte klassikere. Procol Harum var - og er - kendt for en helt unik sound, som kombinerer symfonisk rock med en helt basal og jordnær fornemmelse for soul og rhythm'n'blues.

Lørdag d. 27. oktober kommer Procol Harum til Odense for at spille i Odeon. Det er faktisk ikke så længe siden, bandet var her sidst. Det var i september, men ved den lejlighed var det på Posten.

Procol Harums bagkatalog er naturligvis domineret af det kæmpestore gennembruds-hit, der solgte over 10 millioner eksemplarer, men bandet har indspillet en lang række album og har mange andre hits på programmet, sange som "A Salty Dog", "Hotel Grand", "Conquistador", "Homburg" og mange andre.