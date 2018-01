Hvad må man dele af nøgenbilleder og -videoer, og hvornår er det strafbart?

Siden politiet for en uge siden rejste flere end 1000 sigtelser i hele landet til primært unge mennesker for ulovligt at have delt to videosekvenser og et fastbillede af en 15-årig piges sex på en nordsjællandsk efterskole med en eller flere jævnaldrende drenge har både de unge og deres forældre stillet en masse spørgsmål.

Formålet er at informere om straf og konsekvenser for både ofre og dem, der deler seksuelt krænkende indhold, og give råd til, hvordan man forholder sig, hvis man er blevet udsat for digital seksuel krænkelse. Live chat på Facebook med Red Barnet og Rigspolitiet begynder mandag klokken 19.Gå på Facebook og gå på "Politi". Brug eventuelt søgefeltet øverst på siden til at finde gruppen.Du kan skrive dit spørgsmål i kommentarfeltet eller sende det i en mail til kommunikationssektionen@politi.dk Formålet er at informere om straf og konsekvenser for både ofre og dem, der deler seksuelt krænkende indhold, og give råd til, hvordan man forholder sig, hvis man er blevet udsat for digital seksuel krænkelse.

For hvad må man egentlig dele med andre af nøgenbilleder og -videoer, og hvornår er det børneporno og dermed strafbart?

Det kan både de unge og deres forældre få svar på mandag aften, når Rigspolitiet og organisationen Red Barnet stiller op til live chat på Facebook.

Den seneste uge har mange unge fået besked i deres e-boks om at stille til afhøring hos den nærmeste politikreds, og alene på Fyn drejer det sig omkring 40 unge.

Det er dem, som indtil nu ifølge den særlige efterforskningsafdeling Nationalt Cyber Crime Center (NC3) har distribueret videosekvenser af episoden med den 15-årige pige og en eller flere drenge.

Eftersom alle på videoerne er under 18 år er der tale om børneporno, og det er ifølge straffeloven ulovligt at dele med andre.

- Sagen, der involverer unge mennesker fra store dele af landet, har formentlig givet anledning til mange spørgsmål og drøftelser om deling og videresendelse af krænkende nøgenbilleder og -videoer på sociale medier, også selv om det sker i en privatbesked på Messenger. Den snak vil vi i politiet rigtig gerne bidrage til, skriver Rigspolitiet på sin Facebook-side.