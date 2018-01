- Så juridisk kan man ikke bruge standsningsretten her. Man stopper en sag, indtil kommunalbestyrelsen har haft mulig for at forholde sig til beslutningen. Men der har ikke været en beslutning at sige ja eller nej til, uddyber Hans Stavnsager.

- Man har som medlem af et udvalg mulighed for at standse en sag og sende den i kommunalbestyrelsen, hvis man er uenig i den beslutning, der er truffet. Men der blev ikke truffet en beslutning på mødet, for man valgte at sende sagen videre, forklarer borgmesteren.

Men manøvren med standsningsretten har, i det her tilfælde, vist at være i strid med den kommunale jura. Derfor var der ingen anden udvej end at pille sagen af dagsordenen, påpeger borgmester Hans Stavnsager (S).

På sit sidste udvalgsmøde som kommunalpolitiker valgte Borgerlistens Palle Andersen i december at benytte den såkaldte standsningsret, da Kultur- og Lokalsamfundsudvalget behandlede sagen. Palle Andersen var lodret uenig med resten af udvalget i, hvordan pengene skulle gives og ønskede derfor, at kommunalbestyrelsen tog stilling i sagen.

Det er lidt sjovt, for vi var i tvivl om, hvordan vi skulle forholde os til det her i udvalget, så administrationen var inde over og rådførte sig med juristerne. Derfor gjorde vi, som vi gjorde. Palle Andersen, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen

yns1,2 millioner kroner blev der sat ekstra af til hallerne på budgettet i 2018, og det blev samtidig besluttet, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget havde til opgave at finde en model for, hvordan pengene skulle bruges.

Et flertal i udvalget valgte at pege på administrationens indstilling, der i grove træk sender penge i forskellige puljer, som hallerne så kan søge. Omvendt var holdningen hos Palle Andersen, at pengene i stedet skulle gives som direkte tilskud til hallernes drift, idet mange haller kæmpe med at få enderne til at nå sammen, efter selvsamme politikere i de seneste år har skåret tilskuddet til hallerne ned.

- Jeg benyttede standsningsretten, fordi jeg selv har lavet et forslag, og som et flertal i udvalget ville stemme ned. Det er lidt sjovt, for vi var i tvivl om, hvordan vi skulle forholde os til det her i udvalget, så administrationen var inde over og rådførte sig med juristerne. Derfor gjorde vi, som vi gjorde, siger Palle Andersen.

- Men der er ingen bad feelings hos mig. Slet ikke. Omvendt håber jeg, at der er nogle i udvalget, som har samme holdning som mig, så sagen alligevel kommer i kommunalbestyrelsen. For så kan vi se, hvad folk mener, lyder det fra Palle Andersen.

Næste møde i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget er den 24. januar.