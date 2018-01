Søren Hillers (B) undrer sig over, at Faaborg-Midtfyn ikke var blandt de kommuner, der lagde billet ind på at få statslige arbejdspladser.

Faaborg-Midtfyn: De udflyttede statslige arbejdspladser til Fyn gik som bekendt til Odense, Svendborg, Middelfart og Bogense. Ingen til Faaborg-Midtfyn, og det ville også have været underligt, for i modsætning til de øvrige kommuner på Fyn, havde Faaborg-Midtfyn Kommune slet ikke søgt om at komme i betragtning. Ud af de 10 fynske kommuner havde kun Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, valgt ikke at lægge billet ind på at få statslige arbejdspladser. Statslige arbejdspladser 65 ud af landets 98 kommuner havde på den ene eller måde signaleret, at de var interesseret i statslige arbejdspladser.På Fyn var der ansøgninger fra Odense, Svendborg, Middelfart, Assens, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg. Det er for uambitiøst, mener det radikale kommunalbestyrelsesmedlem Søren Hillers. - Vi har ikke gjort nok for at komme i spil, og jeg mener godt, at vi kunne være mere ambitiøse. Som minimum kunne vi have sendt en ansøgning om, at vi var interesseret - det er der mange andre kommuner, der har gjort. Om det havde flyttet noget, ved vi jo ikke, men så havde vi dog udvist en oprigtig interesse. Vi kunne bedre have set os selv i øjnene, hvis vi havde lagt billet ind, og det ikke var lykkedes end nu, hvor vi slet ingen ting har gjort, siger han.

Måske vi kan få en fidus