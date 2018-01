- Ja, jeg fortalte også mine medstuderende, at jeg skulle arbejde på en lille lækker sydhavsø, griner Anne Sofie Askholm og fortæller, at det i øvrigt føltes som én lang sommerferie, da hun fra 17. juli til november var på øen.

Anne Sofie Askholm 29 år. Opvokset på gård i Skanderborg-området, hvor hendes forældre driver landbrug. To søskende, en storebror og en lillesøster.Bor i Aarhus med sin kæreste, der er møbelsnedker. Uddannet Visuel Antropolog ved Aarhus Universitet (Moesgaard) og har samtidig taget kursus på "Fatamorgana", Danmarks Fotografiske Billedkunstskole. Har arbejdet med kvinderettigheder for Mellemfolkeligt Samvirke i Zambia, Kenya og Tanzania samt studeret udvikling i Vietnam Har brugt Langeland som case for sit speciale (afleveret september 2017).

Ikke objektivt observerende som en videnskabsmand i felten med måleinstrumenter og notatblokke, men som en ung kvinde, der foruden de videnskabelige arbejdsmetoder nysgerrigt har fulgt med i forskellige menneskers liv fra Syd- til Nordlangeland og ikke været bleg for at give et nap med. Enten i stalden eller på havet eller når der skulle ryddes op blandt loppeefekter eller bages kage til menighedsrådsmøder.

- Der var noget, som ikke stemte overens med min opfattelse af resten af Danmark. Heller ikke af det såkaldte UdkantsDanmark - jeg stammer selv fra en gård ved Skanderborg mellem landsbyerne Tebstrup, Hylke og Tåning, så jeg kender fra mig selv de jokes og bemærkninger, man bliver mødt med i byen. Ikke på gymnasiet eller universitetet, der kommer de studerende jo fra hele området. Men da jeg gik i folkeskole var det typisk, at fordi jeg kom fra en gård, kunne det vel ikke passe, at jeg også kunne være klædt i smart tøj...

Holdningen til landet, til provinsen eller Udkanten, som alt udenfor København nogen gange kategoriseres som, er historisk set ny, pointerer Anne Sofie Askholm.

Indtil midt i forrige århundrede var landlivet ikke genstand for bonderøvs-foragten. De små landsbyer blev ligefrem betragtet som Danmarks hjerte. Det var her, livet var helt. Det var her, beboerne havde alt, hvad der behøvedes. Her lå bageren, slagteren,købmanden, mejeriet, trikotagen, skolen, kirken. Og her var roen. Bylivet var for de fleste var en tilværelse i tredje baggård... snavset og beskidt, plaget af rotter og lugten af lort.

Men op gennem industrialiseringen, da alt blev rykket ind til byen og landsbyerne blev efterladt amputerede, skiftede holdningen. Nu var livet på landet blevet mindreværdigt. Bønder blev synonym med ikke for kvikke, som det også afspejlet i vores sprog, hvor bonderøv er et skældsord.

Nu er bonderøven atter at blive en trend, der signalerer "simple living", "Bach to nature", som i følge Anne Sofie Askholm typisk er tilflytteres tanker om livet på landet med økologi og små landbrug, om at være selvforsynende og kende det, man spiser.

Områder som Samsø, Ærø og Bornholm har været bedre til at hive sig op og få øje på mulighederne i udkanten. Langeland halter lidt bagud i mediernes opfattelse af øen.