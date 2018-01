Tjekkiets parlament har frataget premierminister Andrej Babis hans parlamentariske immunitet.

Det åbner for, at politiet kan indlede en efterforskning mod rigmanden, der beskyldes for at have svindlet med EU-midler tilbage i 2007, da han var forretningsmand.

Beslutningen blev truffet med 111 stemmer mod 69, sige en talsmand for parlamentet, Tomio Okamura.

Babis skal have skjult, at hans holdingselskab Agrofert var ejer af konferenceanlægget Stork Nest Farm nær Prag. Det betød, at anlægget kunne modtage EU-støtte, som var beregnet for små virksomheder.

Babis siger, at anklagerne mod ham er politisk motiverede. Han nægter at have brudt nogen lov.

Babis trådte onsdag tilbage, efter at han havde tabt en tillidsafstemning i parlamentet. Men han kæmper for at komme til at danne landets næste regering.

Præsident Milos Zeman, som er en af Babis' allierede, har netop vundet første runde af et præsidentvalg, hvis anden runde afvikles 26. og 27. januar.

Zeman har lovet at give Babis endnu en chance for at danne regering, hvis han kan vinde den nødvendige opbakning i parlamentet.

Siden parlamentsvalget i oktober sidste år har Babis, der leder det indvandringskritiske parti ANO, haft problemer med at danne en regering.

Partiet har ført valgkamp på et program, hvor antikorruption, anti-euro og antiindvandring har været de dominerende punkter.

ANO fik ved efterårets valg 78 pladser i parlamentet, som har 200 medlemmer.

Den 73-årige Zeman, der har siddet på præsidentposten siden 2013, skal op imod den liberale kandidat Jiri Drahos i anden runde af præsidentvalget.

Mens Zeman har været præsident, er landet blevet mere opsplittet.

Zeman er modstander af EU's sanktioner mod Rusland, fortaler for et tættere forhold til Kina og tilhænger af en meget stram indvandringspolitik.

Han har desuden sagt, at han støtter en afstemning om Tjekkiets fortsatte medlemskab af EU.