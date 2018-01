Skillevej

I to år har Kirkestræde ved Det Bruunske Pakhus været brugt til andre arrangementer den 5. og 6. juli. Så jazz- og bluesdage flyttede til havnen. Men det blæser for meget. Nu rykker festival videre.

Fredericia: Skiftedagen var ellers nøje planlagt.

For to år siden flyttede 6. Juli Jazz- og Bluesfestival væk fra Kirkestræde ved Det Bruunske Pakhus for at give plads til 5. og 6. juli festens genskabelse af gamle dages borgerliv i den snævre gade.

Musikken og fadøllet med små 30 år på bagen som swingende supplement til den ret fastlagte fejring af udfaldet 6. juli 1849 fandt en ny placering på J.B. Nielsens Plads. Her var der flere kvadratmeter til telte og publikum. Fra politisk side ønskede man også at binde den nye bydel på havnen sammen med begivenhederne oppe i centrum.

Tre af året navne klar Tre af navnene til årets 6. Juli Jazz den 5., 6. og 7. juli er på plads:Veteranerne i Kansas City Stompers med gæsteoptræden af saxofonisten Jesper Thilo.



Neanders Jazzband, som ikke har optrådt på festivalen i 30 år, men er et længe næret publikumsønske.



Det udadvendte og uortodokse hollandske orkester The Bosquitoes.

- Beliggenheden var god, når vi nu skulle væk fra Kirkestræde, men det intime gik tabt, konkluderer kasserer og booker i den arrangerende Fredericia Jazzklub, Kent Jensen, imidlertid.

- Og så blæste og regnede det helt vildt det første år, og det næste år blæste det, tilføjer fungerende formand for jazzklubben, Peter Kümmel-Nielsen.